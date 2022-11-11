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Стартовала продажа билетов на матч отбора Евро-2024 Англия - Украина
Игра состоится 26 марта в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2024 Англия - Украина.
Для того, чтобы приобрести тикет, необходимо зарегистрироваться на сайте englandfootball.com и перейти по ссылке для выбора и покупки билетов. Один болельщик может купить до восьми билетов. Билеты по ссылки продаются в украинские сектора. При этом они не являются именными.
Стоимость билетов в зависимости от сектора – от 35 до 75 фунтов стерлингов (от 1480 до 3170 гривен). Для пенсионеров, студентов и детей до 16-ти лет действует скидка – 10 фунтов (420 гривен).
Билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес за одну-две недели до матча. Билеты обязательно нужно распечатать в формате А4.
Игра пройдет 26 марта 2023 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
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