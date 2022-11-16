Футбольная федерация Англии объявила, что Великобритания и Ирландия подали предварительную заявку на проведение Евро-2028.

"Успешный опыт Великобритании и Ирландии в проведении крупных спортивных мероприятий на протяжении многих десятилетий показывает, что у нас есть знания и опыт, чтобы вывести турнир мирового уровня на новую высоту", – говорится в заявлении.

Также предлагается шорт-лист стадионов для проведения турнира:

"Наша концепция стадионов включает в себя предлагаемый шорт-лист из 14 площадок в известных во всем мире городах, включая места, где базируются клубы с великой европейской футбольной историей и наследием.

План гарантирует, что все предлагаемые нами города и стадионы будут связаны прямыми, быстрыми и надежными маршрутами и жильем. Это обеспечит непревзойденный опыт для команд и болельщиков", – говорится в заявлении.