ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Великобритания и Ирландия подали предварительную заявку на проведение Евро-2028
"Футбол для всех. Футбол навсегда. Футбол для будущего".
Фото: thefa.com
Футбольная федерация Англии объявила, что Великобритания и Ирландия подали предварительную заявку на проведение Евро-2028.
"Успешный опыт Великобритании и Ирландии в проведении крупных спортивных мероприятий на протяжении многих десятилетий показывает, что у нас есть знания и опыт, чтобы вывести турнир мирового уровня на новую высоту", – говорится в заявлении.
Также предлагается шорт-лист стадионов для проведения турнира:
- Бирмингем – Вилла Парк
- Ливерпуль – Эвертон Стэдиум
- Лондон - Лондон Стэдиум
- Лондон – Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
- Лондон – Уэмбли
- Манчестер – Стадион Сити оф Манчестер (Этихад)
- Ньюкасл – Сент-Джеймс парк
- Сандерленд – Стэдиум оф Лайт
- Манчестер – Олд Траффорд
- Дублин – Дублин Арена
- Дублин – Крок Парк
- Белфаст – Кейсмент Парк Стэдиум
- Глазго – Хэмпден Парк
- Кардифф – Национальный стадион Уэльса
"Наша концепция стадионов включает в себя предлагаемый шорт-лист из 14 площадок в известных во всем мире городах, включая места, где базируются клубы с великой европейской футбольной историей и наследием.
План гарантирует, что все предлагаемые нами города и стадионы будут связаны прямыми, быстрыми и надежными маршрутами и жильем. Это обеспечит непревзойденный опыт для команд и болельщиков", – говорится в заявлении.
Популярное сейчас
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 14-20 ноября
- Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- Реал Фарму возглавил опытный специалист
- Турция подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Италия тоже хочет турнир
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО