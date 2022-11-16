Турция подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Италия тоже хочет турнир

Турция подала предварительные заявки на проведение сразу двух турниров – Евро-2028 и Евро-2032, сообщает сайт УЕФА. Италия претендует только на 2032-й год.

Отмечается, что дедлайн для подачи окончательной заявки – 12 апреля 2023-го.

Решение по тому, чью заявку все-таки примут, будет объявлено осенью 2023-го.

Напомним, что ранее сегодня свою предварительную заявку на проведение турнира в 2028-м году также подали Ирландия и Великобритания.