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Турция подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Италия тоже хочет турнир
Они присоединились к совместной заявке Ирландии и Великобритании
Фото: uefa.com
Турция подала предварительные заявки на проведение сразу двух турниров – Евро-2028 и Евро-2032, сообщает сайт УЕФА. Италия претендует только на 2032-й год.
Отмечается, что дедлайн для подачи окончательной заявки – 12 апреля 2023-го.
Решение по тому, чью заявку все-таки примут, будет объявлено осенью 2023-го.
Напомним, что ранее сегодня свою предварительную заявку на проведение турнира в 2028-м году также подали Ирландия и Великобритания.
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