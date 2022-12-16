Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2024 назначил нового тренера

Микеле Марколини назначен на пост главного тренера сборной Мальты. Об этом сообщает официальный сайт мальтийской ассоциации футбола.

47-летний специалист заключил контракт до конца 2024 года. На этой должности он сменил Девиса Маджу и будет готовить Мальту к квалификации чемпионата Европы-2024, где соперниками команды стали Украина, Италия, Англия и Северная Македония.

Марколини тренировал несколько команд Серии B и C и выиграл Кубок Италии Серии C с "Алессандрией" в сезоне 2017/18. Последним местом работы итальянца был "Альбинолеффе", занимающий 12-е место группы А итальянской Серии С.

В качестве игрока он выступал за "Кьево", "Бари", "Виченцу", "Аталант" и другие.

Матч Украина – Мальта будет сыгран 19 июня в рамках отбора к Евро-2024.