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Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2024 назначил нового тренера
Сборная Мальты получила нового менеджера
Фото: mfa.com
Микеле Марколини назначен на пост главного тренера сборной Мальты. Об этом сообщает официальный сайт мальтийской ассоциации футбола.
47-летний специалист заключил контракт до конца 2024 года. На этой должности он сменил Девиса Маджу и будет готовить Мальту к квалификации чемпионата Европы-2024, где соперниками команды стали Украина, Италия, Англия и Северная Македония.
Марколини тренировал несколько команд Серии B и C и выиграл Кубок Италии Серии C с "Алессандрией" в сезоне 2017/18. Последним местом работы итальянца был "Альбинолеффе", занимающий 12-е место группы А итальянской Серии С.
В качестве игрока он выступал за "Кьево", "Бари", "Виченцу", "Аталант" и другие.
Матч Украина – Мальта будет сыгран 19 июня в рамках отбора к Евро-2024.
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