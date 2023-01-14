Официально: Петраков возглавил сборную Армении

Украинский специалист Александр Петраков назначен главным тренером сборной Армении. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Такое решение принял Исполком ФФА. Обсуждение судьбы главного тренера длилось полтора часа. Детали контракта пока не разглашаются.

Напомним, что Александр Петраков 1 января этого года остался без работы. До этого он возглавлял национальную, молодежную U20 и юношеские сборные Украины. Главным достижением 65-летнего специалиста является победа на молодежном чемпионате мира 2019 среди 20-летних со сборной Украины. Также он выводил украинскую молодежку на ЧМ-2015 и юношеские сборные на Евро-2014 и 2018.