Польская футбольная федерация вскоре проведет повторные переговоры с Джеррардом

Английский тренер Стивен Джеррард может стать наставником сборной Польши. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами продолжаются. Поляки ожидают решения Джеррарда – наставник еще окончательно не определился.

Польская футбольная ассоциация скоро проведет повторные переговоры с англичанином.

Напомним, что с 20 октября прошлого года Джеррард находится без работы – именно тогда он был уволен из "Астон Виллы". В Бирмингеме Стивен работал 11 месяцев, а до этого возглавлял "Рейнджерс" и молодежные команды "Ливерпуля".

В то же время сборная Польши без тренера. Контракт Станислава Михневича с "кадрой" завершился 31 декабря 2022 года.