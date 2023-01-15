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Польская футбольная федерация вскоре проведет повторные переговоры с Джеррардом
Команду географического соседа Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский тренер Стивен Джеррард может стать наставником сборной Польши. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры между сторонами продолжаются. Поляки ожидают решения Джеррарда – наставник еще окончательно не определился.
Польская футбольная ассоциация скоро проведет повторные переговоры с англичанином.
Напомним, что с 20 октября прошлого года Джеррард находится без работы – именно тогда он был уволен из "Астон Виллы". В Бирмингеме Стивен работал 11 месяцев, а до этого возглавлял "Рейнджерс" и молодежные команды "Ливерпуля".
В то же время сборная Польши без тренера. Контракт Станислава Михневича с "кадрой" завершился 31 декабря 2022 года.
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