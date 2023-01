Экс-наставник сборной Швейцарии может возглавить команду Польши

Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассматривается в качестве кандидата на должность наставника национальной команды Польши. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Другим претендентом в шорт-листе местного футбольного союза является Стивен Джеррард, он пока обдумывает предложение.

Not only Steven #Gerrard: in the short list to become the new coach of #Poland National Team there is also Vlado #Petkovic. #transfers https://t.co/mzNKdImQeq