Экс-наставник сборной Швейцарии может возглавить команду Польши

Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассматривается в качестве кандидата на должность наставника национальной команды Польши. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Другим претендентом в шорт-листе местного футбольного союза является Стивен Джеррард, он пока обдумывает предложение.

Not only Steven #Gerrard: in the short list to become the new coach of #Poland National Team there is also Vlado #Petkovic. #transfers https://t.co/mzNKdImQeq — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2023

Петкович покинул сборную Швейцарии после Евро-2022, дойдя вместе с командой до четвертьфинала. У 59-летнего специалист даже есть паспорт этой страны. Последним местом работы его был "Бордо", откуда был уволен в феврале 2022 года.

Среди прочего, в период с 2012 по 2014 годы он возглавлял "Лацио". Вместе с "орлами" он выигрывал Кубок Италии.