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Экс-наставник сборной Швейцарии может возглавить команду Польши
На эту должность претендует не только Джерард
Фото: krone.at / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассматривается в качестве кандидата на должность наставника национальной команды Польши. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Другим претендентом в шорт-листе местного футбольного союза является Стивен Джеррард, он пока обдумывает предложение.
Not only Steven #Gerrard: in the short list to become the new coach of #Poland National Team there is also Vlado #Petkovic. #transfers https://t.co/mzNKdImQeq— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2023
Петкович покинул сборную Швейцарии после Евро-2022, дойдя вместе с командой до четвертьфинала. У 59-летнего специалист даже есть паспорт этой страны. Последним местом работы его был "Бордо", откуда был уволен в феврале 2022 года.
Среди прочего, в период с 2012 по 2014 годы он возглавлял "Лацио". Вместе с "орлами" он выигрывал Кубок Италии.
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