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УЕФА изменил порядок отбора на ЕВРО и чемпионат мира. Будет 12 групп по 4-5 сборных
Ранее было 5 групп по 5 и 5 групп по 6 команд
Фото: сайт uefa
Исполком УЕФА утвердил изменения в отборе на чемпионаты Европы и мира. Теперь будет 12 групп вместо 10.
Соответственно, количество команд в группах уменьшится с 6 и 5 до 5 и 4-х.
Команды, занявшие вторые места, будут выходить в основной турнир автоматически, либо играть плей-офф с командами претендующими на выход на турнир по итогам Лиги наций). Ранее все вторые места (10) в отборочных группах выходили в плей-офф, ещё 2 команды по итогам Лиги наций).
Изменения вступят в силу после окончания Евро-2024. Таким образом отбор на чемпионат мира 2026 уже будет сыгран в новом формате.
Напомним, что ранее исполком УЕФА перенес Суперкубок из Казани в Афины.
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