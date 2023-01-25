УЕФА изменил порядок отбора на ЕВРО и чемпионат мира. Будет 12 групп по 4-5 сборных

Исполком УЕФА утвердил изменения в отборе на чемпионаты Европы и мира. Теперь будет 12 групп вместо 10.

Соответственно, количество команд в группах уменьшится с 6 и 5 до 5 и 4-х.

Команды, занявшие вторые места, будут выходить в основной турнир автоматически, либо играть плей-офф с командами претендующими на выход на турнир по итогам Лиги наций). Ранее все вторые места (10) в отборочных группах выходили в плей-офф, ещё 2 команды по итогам Лиги наций).

Изменения вступят в силу после окончания Евро-2024. Таким образом отбор на чемпионат мира 2026 уже будет сыгран в новом формате.

Напомним, что ранее исполком УЕФА перенес Суперкубок из Казани в Афины.