На матч отбора Евро-2024 Англия - Украина распроданы все билеты

Уже через два месяца сборную Украины ожидает матч с национальной командой Англии в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. Это будет стартовая игра для обеих команд.

Встреча состоится 26 марта и пройдет на стадионе "Уэмбли". Пресс-служба "Трех львов" сообщила, что на этот поединок уже проданы все билеты. Отметим, что арена в Лондоне вмещает 90 000 мест.

Напомним, сине-желтые попали в группу С. Соперниками нашей сборной стали Италия, Северная Македония и Мальта.

A sell-out crowd at @wembleystadium for the #ThreeLions' first home game of the year ????



Tickets for our #EURO2024 qualifier against Ukraine have now sold out. Thank you for your fantastic support! pic.twitter.com/VtWYs8Nlex