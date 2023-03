Модрич - в списке. Сборная Хорватии огласила заявку на матчи отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Хорваты сыграют против Уэльса (25 марта) и Турции (28 марта).

Голкиперы: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Недилько Лабрович ("Риека").

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич "Рейнджерс"), Йосип Юранович ("Унион"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Борна Соса ("Штутгарт"), Йосип Станишич ("Бавария"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал" Мадрид), Матео Ковачич ("Челси"), Марсело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Ловро Майер ("Ренн"), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб), Лука Сучич ("Ред Булл").

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мислав Оршич ("Саутгемптон"), Марко Ливая ("Хайдук" Сплит), Петар Муса ("Бенфика").

Кандидаты в сборную: Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид), Кристиан Якич ("Айнтрахт"), Дион Дрена Бельо ("Аугсбург"), Дарио Шпикич ("Динамо", Загреб).

Стоит заметить, что в список попал 37-летний полузащитник "Реал Мадрида" Лука Модрич, который является капитаном шашечных.

