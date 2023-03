Петраков вызвал в сборную Армении четырех игроков из чемпионата России

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков пригласил 15 футболистов, выступающих за рубежом, для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Турцией.

Стоит отметить, что в списке есть 4 игрока, которые играют в России. Они являются армянами, но имеют российское происхождение. Это Наир Тикнисян ("Локомотив", Москва), Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамян ("Ростов"). Первые два выступали за молодежные сборные России, но теперь решили играть за армян. Последний дебютировал за команду Армении осенью 2020 года.

Также в список легионеров со всего мира попали: Вараздат Ароян (кипрский "Анортосис Фамагуста"), Камо Ованнисян (казахская "Астана"), Андре Чалишер (шведская "Броммапойкарна"), Хори Арарат (колумбийский "Индепендьенте"), Эдгар Бабаян (датский "Вайле"), Тигран Барсегян (словацкий "Слован") Лукас Селараян (американский "Коламбус Крю"), Жирайр Шагоян (болгарский "ЦСКА"), Ваан Бичахчян (польская "Погонь"), Саргис Адамян (немецкий "Кёльн"), Норберто Бриаско Балекян (аргентинский "Бока Хуниорс").

Напомним, матч Армения - Турция пройдет 25 марта в 19:00.

