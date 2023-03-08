Форвард Ворсклы Сефери получил вызов в сборную Албании

Форвард " Ворсклы " Таулян Сефери получил вызов в национальную сборную Албании.

Сборная Албании 27 марта проведут выездной матч квалификации Евро-2024 с поляками.

26-летний Сефери - самый результативный игрок "Ворсклы" в текущем сезоне. На его счету шесть голов, два из которых он забил в первом официальном матче 2023 года против "Зари" (2:3).

Также отметим, что Сефери на данный момент провел за сборную Албании 10 матчей, в которых забил 1 гол.