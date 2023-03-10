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СМИ раскрыло, кто будет транслировать матч сборной Украины с Англией
Две телеканала
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В марте сборная Украины сыграет против команды Англии в рамках квалификации Евро-2024. Игру покажет "Суспільне" и MEGOGO, сообщает ТаТоТаке.
Источник утверждает, что матч будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на цифровое вещание получит платформа MEGOGO.
В настоящее время решается вопрос о согласовании технических параметров с УЕФА для организации аналитической студии - до и после игры.
Год назад УАФ и УЕФА договорились о бесплатных правах на трансляцию стыковых матчей сборной летом 2022 года. Поскольку военная ситуация в нашей стране не изменилась, эти договоренности действуют и в период начала квалификации Евро-2024.
Напомним, матч Англия - Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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