38-летний Роналду и 40-летний Пепе: Роберто Мартинес определился с заявкой сборной Португалии на матчи сборных

Твиттер сборной Португалии опубликовал заявку национальной команды на матчи квалификации на ЕВРО-2024. "Селесау" предстоит сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом.

Отметим, что вызов в сборную вновь получил Пепе, которому 26-го февраля исполнилось 40 лет. Защитник даже забил гол за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома");

Защита: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу ("Бавария"), Данилу Перейра ("ПСЖ"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Диогу Лейте ("Унион"), Нуну Мендеш ("ПСЖ") и Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);

Полузащита: Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон"), Отавио ("Порту"), Витинья ("ПСЖ");

Нападение: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан") и Диогу Жота ("Ливерпуль").

Матч с Лихтенштейном сборная Португалии сыграет 23-го марта, а с Люксембургом – 26-го.