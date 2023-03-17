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38-летний Роналду и 40-летний Пепе: Роберто Мартинес определился с заявкой сборной Португалии на матчи сборных
Сторожилы помогут национальной сборной в матчах квалификации на ЕВРО-2024
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Твиттер сборной Португалии опубликовал заявку национальной команды на матчи квалификации на ЕВРО-2024. "Селесау" предстоит сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом.
Отметим, что вызов в сборную вновь получил Пепе, которому 26-го февраля исполнилось 40 лет. Защитник даже забил гол за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома");
Защита: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу ("Бавария"), Данилу Перейра ("ПСЖ"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Диогу Лейте ("Унион"), Нуну Мендеш ("ПСЖ") и Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);
Полузащита: Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон"), Отавио ("Порту"), Витинья ("ПСЖ");
Нападение: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан") и Диогу Жота ("Ливерпуль").
Матч с Лихтенштейном сборная Португалии сыграет 23-го марта, а с Люксембургом – 26-го.
???????????? ???????????????????????? ????????????????. ⚡???????? Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos ???? #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH— Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023
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