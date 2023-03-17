Без Нойера и с Гетце: сборная Германии опубликовала состав на ближайшие матчи сборных

Твиттер сборной Германии опубликовал состав на мартовские товарищекие матчи. Национальная команда встретиться со сборными Перу и Бельгии.

Вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт");

Защита: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм"), Давид Раум ("Лейпциг"), Нико Шлоттербек ("Боруссия Д"), Йоша Вагноман ("Штуттгарт"), Мариус Вольф ("Боруссия Д"),

Полузащита/Атака: Мергим Бериша ("Аугсбург"), Эмре Джан ("Боруссия Д"), Никлас Фолькруг ("Вердер"), Серж Гнабри ("Бавария"), Леон Горецка ("Бавария"), Марио Гетце ("Франкфурт"), Кай Хавертц ("Челси"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Феликс Нмеча ("Вольфсбург"), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Флориан Вирц ("Байер").

"Бндестим" сыграет с Перу 25-го марта, а с Бельгией – 28-го.