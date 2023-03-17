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Де Лигт, Вегхорст, Вейналдум и Маласиа – заявка сборной Нидерландов на квалификацию Евро-2024
Куман определился с заявкой
Фото: Getty Images
Твиттер сборной Нидерландов опубликовал заяку на мартовские матчи квалификации на ЕВРО-2024. "Оранжевым" предстоит сыграть с Францией и Гибралтаром.
Вратари: Яспер Силиссен ("НЕК Неймеген"), Марк Флеккен ("Фрайбург"), Барт Вербрюген ("Андерлехт").
Защита: Натан Аке ("Ман Сити"), Дейли Блинд ("Бавария"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Дензел Дюмфрис ("Интер"), Лотарел Гертруда ("Фейеноорд"), Матейс Де Лигт ("Бавария"), Тирел Маласиа ("Манчестер Юнайтед"), Юрриен Тимбер ("Аякс").
Полузащита: Стивен Бергхаус ("Аякс"), Френки Де Йонг ("Барселона"), Дэви Классен ("Аякс"), Мартен Де Рон ("Аталанта"), Хави Симонс ("ПСВ"), Кеннет Тейлор ("Аякс"), Матс Виффер ("Фейеноорд"), Жоржиньо Вейналдум ("Рома").
Нападение: Брайан Бробби ("Аякс"), Стивен Бергвейн ("Аякс"), Коди Гакпо ("Ливерпуль"), Мемфис Депай ("Атлетико" Мадрид), Ваут Вегхорст ("Манчестер Юнайтед").
Our ???????????????????? ???????????????? ???????????????????? is here! ????— OnsOranje (@OnsOranje) March 17, 2023
???? Verbruggen, Geertruida, Wieffer
???? Wijnaldum#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/kkmf8CuILV
Нидерландам предстоит сыграть в квалификации к ЕВРО-2024 со сборными Франции 24-го марта и с Гибралтаром – 27-го.
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