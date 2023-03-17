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BILD опубликовал тактику Баварии на матч с Бохумом. Нагельсманн раздражен: Сливший это не сможет смотреть в зеркало
Такое никому бы не понравилось
BILD на этой неделе опубликовал тактику "Баварии" на матч с "Бохумом" 11-го февраля из раздевалки мюнхенцев. Главный тренер лидера Бундеслиги прокомментировал утечку.
"Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела.
Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложен. Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.
Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег.
Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против "Бохума". Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу", – сказал тренер "Баварии".
Отметим, что "Бавария" обыграла "Бохум" со счетом 3:0. "Мюнхенцы" идут в Бундеслиге на 1-м месте с отрывом от "Боруссии" в 2 очка.
Nagelsmann very unhappy after original tactical sheets from the dressing room were leaked in @SPORTBILD this week: "I'm annoyed. The person who leaks something like that harms every single player, that's not in the spirit of the matter" pic.twitter.com/yoOJmg1owJ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 17, 2023
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