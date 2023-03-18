Поедет еще один Чемпионат мира? Хорватия продлила контракт с главным тренером

Футбольная ассоциация Хорватии объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Златко Даличем. Новое соглашение заключено сроком до 2026 года.

Президент хорватской футбольной ассоциации отметил, что Далич выполнил все поставленные перед ним задачи за предыдущие годы работы. Более того, по словам Марияна Кустича, Златко еще и стал самым успешным тренером в истории хорватского футбола.

Далич возглавил сборную Хорватии осенью 2017 года. Его дебютным матчем во главе команды была встреча с Украиной в Киеве. В том поединке обе команды решали, кто из них займет второе место в отборочном квартете и сможет дальше бороться за путевку на ЧМ-2018. Тогда "шашечные" победили со счетом 2:0, а в плей-офф хорваты выбили греков.

Хорватия под руководством Далича дошла до финала Мундиаля в 2018 году, где проиграла Франции 4:2. Также "шашечные" на Чемпионате мира в 2022 году получили бронзовые награды. А вот на Евро-2020 хорваты вылетели в 1/8 финала, уступив в дополнительное время сборной Испании.

Отметим, что в 2026 году состоится следующее мировое первенство в Канаде, США и Мексике. Отбор запланирован на март-ноябрь 2025 года.