Дебют Петракова во главе Армении и матч Англия - Украина. Расписание футбола на 25 - 26 марта

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые нельзя пропускать в эти выходные - 25 и 26 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Суббота, 25 марта

Второй матч сборной U-19 в рамках отбора на Евро – теперь против Дании. Подопечным Нагорняка срочно нужно реабилитироваться за поражение от Люксембурга. Во взрослом отборе на Евро можно посмотреть, как обстоят дела у Петракова в Армении, он будет играть с Турцией. Хорватия сыграет с Уэльсом, которому нужно привыкать играть без Бэйла. А главное блюдо – Испания против Норвегии без Холанда, но с Эдегором.

Шотландия - Кипр. 16:00. Отбор на Евро-2023

Украина U-19 – Дания U-19. 17:00. Отбор на Евро-2023

Армения – Турция. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Беларусь - Швейцария. 19:00. Отбор на Евро-2023

Хорватия – Вельс. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Испания – Норвегия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Воскресенье, 26 марта

Наконец-то увидим в деле национальную сборную Украины. Удастся ли Ротаню сотворить чудо в противостоянии с Англией? Также в этот день будут играть ТОПы – Италия и Португалия, но с соперниками, которые уступают в классе.