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Дебют Петракова во главе Армении и матч Англия - Украина. Расписание футбола на 25 - 26 марта
А еще поединки молодежной и юношеской сборной
фото - УАФ
UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые нельзя пропускать в эти выходные - 25 и 26 марта.
Суббота, 25 марта
Второй матч сборной U-19 в рамках отбора на Евро – теперь против Дании. Подопечным Нагорняка срочно нужно реабилитироваться за поражение от Люксембурга. Во взрослом отборе на Евро можно посмотреть, как обстоят дела у Петракова в Армении, он будет играть с Турцией. Хорватия сыграет с Уэльсом, которому нужно привыкать играть без Бэйла. А главное блюдо – Испания против Норвегии без Холанда, но с Эдегором.
- Шотландия - Кипр. 16:00. Отбор на Евро-2023
- Украина U-19 – Дания U-19. 17:00. Отбор на Евро-2023
- Армения – Турция. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Беларусь - Швейцария. 19:00. Отбор на Евро-2023
- Хорватия – Вельс. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Испания – Норвегия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
Воскресенье, 26 марта
Наконец-то увидим в деле национальную сборную Украины. Удастся ли Ротаню сотворить чудо в противостоянии с Англией? Также в этот день будут играть ТОПы – Италия и Португалия, но с соперниками, которые уступают в классе.
- Казахстан – Дания. 16:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Англия – Украина. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Люксембург – Португалия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Мальта – Италия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Словакия – Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
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