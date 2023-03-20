Дешам обсудит с Мбаппе капитанство в сборной

Менеджер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции заявил, что обсудит с Килианом Мбаппе, кто станет капитаном национальной команды. "Я еще не решил", – приводит его слова GFFN.

Напомним, что Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира в Катаре. С тех пор его преемник так и не был назван.

Считается, что Килиан – главный претендент на должность капитана национальной команды.

"Я использую эти первые несколько дней, чтобы поговорить с заинтересованными игроками. Килиан примет участие в этом обсуждении. Вы будете знать больше в следующий раз, когда я увижу вас (СМИ) в четверг. Килиан очень искусен в общении. Я не могу вам больше ничего сказать, я еще не решил", – сказал Дешам.

Отметим, что в матче "ПСЖ" с "Ренном" (0:2_ 19-го марта 24-летний Килиан вывел команду на поле с капитанской повязкой.