Тоттенхэм хочет за Кейна 100 миллионов фунтов одним платежом

"Тоттенхэм" продаст Харри Кейна только за 100 миллионов фунтов одним платежом, сообщает The Times. "Шпоры" считают, что это отпугнет "Манчестер Юнайтед".

"Манкунианцы" знают, о том, что "Тоттенхэм" начнет переговоры только со 100 миллионов фунтов, но пока неизвестно, готовы ли на это в "Манчестере". Кейн находится в шорт-листе "Юнайтед" на усиление позиции центрального нападающего летом.

"Тоттенхэм" принципиально не хочет расставаться с Кейном. Нападающего не отпустили в 2021-м в "Манчестер Сити" за 75 миллионов фунтов чистыми. С учетом бонусов тогда сумма трансфера могла вырасти до 100 миллионов.

На форварда также претендует "Бавария", но в Мюнхене рассчитывают заполучить Кейна бесплатно, если игрок не договорится о новом соглашении с клубом.