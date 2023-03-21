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Златан о вызове в сборную Швеции в 41 год: Заканчивать страшно. Это вызывает чуть ли не панику
Нападающий говорит о годах с тяжестью
Фото: twitter.com/Sweden
Златан Ибрагимович прокомментировал журналистам свой вызов в национальную команду. Форварду в октябре исполниться 42 года.
– Уйти было бы слишком просто. Для меня это был не конец.
Я здесь для того, чтобы делать разницу. В ином случае меня бы тут не было. И я не хочу говорить о своем возрасте. Мне еще многое предстоит сделать, и я хочу доказать всем, кто думал, что со мной покончено, что они ошибались.
Я перенес три операции за последние 14 месяцев. Было время, когда улучшений не было, когда света в конце тоннеля видно не было. Но состояние колена постепенно улучшалось.
– Вы никогда не думали о том, чтобы сдаться?
– Нет. Я не сдаюсь. Испытания дают мне адреналин. Даже вы, журналисты, с самого начала писали, что я слишком эгоцентричный, не такой, как все, буйный. Вы помогли мне и до сих пор помогаете. И внутри меня всегда будет желание показывать тем, кто во мне сомневается, что они ошибаются.
Меня поздравляли с тем, что я стал самым возрастным игроком, забившим за "Милан" в Серии А. Но мне не нужны рекорды, связанные с возрастом. Мне нужны рекорды, связанные с тем, что я остаюсь собой, с тем, что я делаю. Но эти вечные вопросы о моем возрасте...
– Но вы в сборной в 41 год, такие вопросы естественны.
– Вчера во время командного ужина я сказал парням: "Вы, наверное, думаете, что я дурак, спрашиваете, что я в этом возрасте делаю здесь. Но вы увидите, как быстро летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать, когда вам будет под 40. Это вызывает чуть ли не панику. Так что наслаждайтесь и цените то, что у вас есть", – сказал Ибрагимович.
Швеция сыграет со сборными Бельгии и Азербайджана 24-го и 27-го марта. До вызова в сборную Ибрагимович провел всего 4 матча в сезоне. 18-го марта он отличился голом в ворота "Удинезе".
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