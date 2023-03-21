Де Брюйне – новый капитан сборной Бельгии. Азар завершил карьеру после ЧМ в Катаре

Кевин Де Брюйне – новый капитан сборной Бельгии. Вице-капитанами "дьяволов" назначены Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.

Полузащитник "Манчестер Сити" сменил в должности Эдена Азара, который завершил карьеру в сборной ещё в декабре, после того как чемпионат мира в Катаре завершился.

Де Брюйне провел за сборную Бельгии 97 матчей и забил 25 голов. Полузащитник выступает за национальную команду с 2010-го.

Азар был капитаном национальной команды с 2016-го, когда карьеру в национальной команде завершил Венсан Компани.