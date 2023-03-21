ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне – новый капитан сборной Бельгии. Азар завершил карьеру после ЧМ в Катаре
Вице-капитаны – Куртуа и Лукаку
Фото: rbfa.be
Кевин Де Брюйне – новый капитан сборной Бельгии. Вице-капитанами "дьяволов" назначены Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.
Полузащитник "Манчестер Сити" сменил в должности Эдена Азара, который завершил карьеру в сборной ещё в декабре, после того как чемпионат мира в Катаре завершился.
Де Брюйне провел за сборную Бельгии 97 матчей и забил 25 голов. Полузащитник выступает за национальную команду с 2010-го.
Азар был капитаном национальной команды с 2016-го, когда карьеру в национальной команде завершил Венсан Компани.
Популярное сейчас
- Чернигов обыгрывает Эпицентр. Таблица спаррингов Первой лиги
- Конспекты Шевченко, позиция Зинченко и место для Буяльского. Каким будет состав сборной Украины при Ротане
- В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО
- Забарный покинул команду, Ярмоленко работает индивидуально. Сборная Украины провела тренировку в Англии
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Новости по теме
- 19:53 Зарубежные Месси, Мбаппе, Беллингем, Бензема и другие – команда года FIFA23
- 23:37 Зарубежные Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд в символической сборной 2022-го от Международной федерации футбольной истории и статистики
- 13:25 Зарубежные Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси