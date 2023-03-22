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Роналду: После чемпионата мира в Катаре думал с семьей о завершении карьеры в сборной
Криштиану ещё верит в себя
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду на пресс-конференции в сборной Португалии ответил на вопрос, думал ли он о завершении карьеры в сборной. Форвард
"Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.
Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной.
Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде", – сказал Роналду.
Напомним, что Криштиану получил вызов в сборную Португалии на матчи квалификации к ЕВРО-2024. Сборная сыграет с Лихтенштейном и Люксембургом 23-го и 26-го марта.
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