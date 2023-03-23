Роналду останется капитаном сборной Португалии. Об этом заявил Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду останется капитаном команды. Вице-капитаны – игроки с наибольшим опытом выступлений за национальную команду после него.

"На данный момент футболисты с наибольшим опытом будут капитаны сборной: Криштиану Роналду, Руи Патрисио и Бернарду Силва. Отныне важно сосредоточиться на завтрашней игре. Это квалификационный матч, у нас десять игр, и права на ошибку нет", – сказал Мартинес.

Криштиану выступает за сборную Португалии уже почти 10 лет. Он дебютировал в августе 2003-го. Руи Патрисио выступает за национальную команду с 2010-го, а Силва – с 2015-го.

При этом Пепе мог спокойно занять место в этом списке, но получил повреждение и не сыграет за Португалию. Сборная сыграет с Лихтенштейном 23-го марта, а с Люксембургом 26-го.