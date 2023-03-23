Ибрагимович о Евро-2024: Слишком рано говорить. Я стараюсь жить день за днем, быть в настоящем

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о возможности своего участия на Евро-2024 и о планах на будущее.

О будущем.

– У меня много предложений. Но я пока не хочу об этом думать, потому что пока вижу себя только игроком. Все спрашивают меня, как у меня дела, но вы должны спросить 20-летних, что они думают, так как я все еще играю с ними.

Увидим ли мы вас на Евро-2024?

– Слишком рано говорить. Я стараюсь жить день за днем, быть в настоящем. Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее.

Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции в возрасте 41 года. В матче "Милана" с "Удинезе" Златан забил и стал самым возрастным автором гола в истории "россонери" в Серии А.