Италия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Два года назад Италия обыграла Англию в финале чемпионата Европы 2020. В 2022 команды встречались в Лиге Наций, сначала была ничья, а затем итальянцы снова победили. То есть, Англия до сих пор не взяла полноценный реванш. Сейчас похоже, что преимущество на ее стороне, ведь Италия переживает тяжелый процесс перестройки, как следствие даже не попала на ЧМ. Но ведь это Скуадра Адзурра, в любом состоянии она способна обыграть любого соперника. Ну и не будем забывать, что это конкуренты сборной Украины по группе.

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Состоится ли наконец месть за финал двухлетней давности, смотрите матч Италия – Англия в четверг, 23 марта. Начало игры в 21:45. В Украине этот поединок посмотреть онлайн в интернете можно с помощью OTT-платформы MEGOGO. Также трансляция будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн матч Італія - Англія Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Италия – Англия онлайн >>>.

В других странах матч Италия – Англия покажут:

Чехия - Sport 2 CZ/SK

Франция - L'Equipe, L'Equipe Web, Molotov, Free

Германия - DAZN, DAZN1

Ирландия - TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, Channel 4, Virgin TV Go, Virgin Media Two

Израиль - Sport 3, Sport 1

Италия - RaiPlay, RAI 1

Польша - TVP Sport, Polsat Sport, Polsat Box Go

Португалия - Sport TV2, Sport TV Multiscreen

Словакия - Sport 2 CZ/SK

Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, Channel 4

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