ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Где покажут в прямом эфире матч Италия - Англия, отбор на Евро-2024, 23 марта 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два года назад Италия обыграла Англию в финале чемпионата Европы 2020. В 2022 команды встречались в Лиге Наций, сначала была ничья, а затем итальянцы снова победили. То есть, Англия до сих пор не взяла полноценный реванш. Сейчас похоже, что преимущество на ее стороне, ведь Италия переживает тяжелый процесс перестройки, как следствие даже не попала на ЧМ. Но ведь это Скуадра Адзурра, в любом состоянии она способна обыграть любого соперника. Ну и не будем забывать, что это конкуренты сборной Украины по группе.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Состоится ли наконец месть за финал двухлетней давности, смотрите матч Италия – Англия в четверг, 23 марта. Начало игры в 21:45. В Украине этот поединок посмотреть онлайн в интернете можно с помощью OTT-платформы MEGOGO. Также трансляция будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Италия – Англия онлайн >>>.
В других странах матч Италия – Англия покажут:
- Чехия - Sport 2 CZ/SK
- Франция - L'Equipe, L'Equipe Web, Molotov, Free
- Германия - DAZN, DAZN1
- Ирландия - TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, Channel 4, Virgin TV Go, Virgin Media Two
- Израиль - Sport 3, Sport 1
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Польша - TVP Sport, Polsat Sport, Polsat Box Go
- Португалия - Sport TV2, Sport TV Multiscreen
- Словакия - Sport 2 CZ/SK
- Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, Channel 4
Читайте такжеИталия - Англия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 23.03.2023
Популярное сейчас
- Сидорчук - об обстрелах Запорожья: Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит
- Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023
- Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины
- Забарный покинул команду, Ярмоленко работает индивидуально. Сборная Украины провела тренировку в Англии
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО