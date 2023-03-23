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Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии

ЕВРО-2024
(2 голосов)

Вспоминаем один из лучших эпизодов противостояния между Италией и Англией

Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии

фото - Getty Images

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Андреа Пирло считается одним из самых гениальных футболистов всех времен. Мало кто будет спорить с такой оценкой - будучи игроком итальянец поражал феноменальным видением поля и мог одним точным движением изменить ход матча. Маэстро филигранно дирижировал оркестром и, без преувеличения, ставил самые виртуозные партии в мире.

Готовы поспорить - если бы "скуадра адзурра" выиграла Евро-2012, то награду лучшего игрока получил бы Пирло. Впрочем, история пошла по другому пути - Испания устроила разгром на НСК "Олимпийский", поэтому приз забрал Андрес Иньеста, еще один волшебник мяча.

В то же время, никто и ничто не может бросить тень на Андреа - он выдал отличный турнир, а в четвертьфинале против Англии просто прибил соперника. Казалось бы, чем – пенальти.

***

Чезаре Пранделли клялся, что взял бы Пирло в любой форме, однако накануне поездки в Украину и Польшу не было никаких оснований сомневаться в квалификации легенды. За несколько недель до Евро Андреа отпраздновал 33-летие и встретил его в очень хорошем настроении - несмотря на тяжелое прощание с "Миланом", центрхав безболезненно влился в "Ювентус" и провел очередной отличный сезон. 3 гола, 14 ассистов, финал Кубка Италии и Скудетто – согласитесь, блестящие показатели.

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Мастер-класс продолжился на чемпионате Европы - "скуадра адзурра" долго запрягала (зафиксировала две ничьи с Испанией и Хорватией), однако во всех трех групповых поединках Пирло порадовал результативными действиями. Ассист на Антонио Ди Натале, штрафной против Хорватии и еще одна передача, которая заложила фундамент победы над Ирландией – фактически полузащитник и обеспечил попадание в плей-офф.

А дальше – четвертьфинал с Англией. Британцы возглавили квартет D, хотя добились этого не слишком уверенно - были ничья с Францией (1:1), нервный обыгрыш Швеции (3:2) и тот же скандал имени Марко Девича-Джона Терри (1:0). Оперируя звездами мирового класса, Рой Ходжсон избрал осторожный стиль и, как бы это ни парадоксально ни звучало, выглядел большим итальянцем, чем сами итальянцы - взвешенно и скромно впереди. Это понятно - "три льва" устали от постоянного давления, чрезмерных ожиданий публики, боялись допустить ошибку и отталкивались от оппонента.

Команды обменялись остротой на старте встречи, повторили процедуру во втором тайме, но Италия диктовала собственные условия, к тому же почти без сопротивления. На это указывают разнообразные статистические детали – например, подопечные Пранделли совершили вдвое больше пасов (1003/552) и чаще угрожали Джо Харту (20 ударов в створ против 4-х).

Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии - изображение 2

Пирло даже сожалел по этому поводу - мол, вопрос полуфинальной путевки с такой Англией нужно было решить гораздо раньше: "Англия ничего не создавала, просто пыталась удержать счет 0:0 и дотянуть до пенальти. Мы контролировали игру и до последнего пытались одержать победу. В такой манере англичане играли всю групповую стадию, так что их сугубо оборонный футбол не стал для нас прозрением. Жаль, что мы их не дожали за 120 минут, потратили столько энергии и не использовали кучу моментов".

Было бы справедливо, если бы Англия прошла с помощью серии пенальти? Наверное, нет. Символично, что сборная наступила на давние грабли и расклеилась после перформанса Андреа. Хотя, на минуточку, именно "три льва" владели инициативой - Балотелли и Джеррард пробили в тот же угол, Монтоливо запустил мяч мимо ворот, а Уэйн Руни не оставил Джанлуиджи Буффону никаких шансов. Вот ваш момент, не ошибайтесь и полуфинал в кармане! Но нет.

Андреа направился к одиннадцатиметровой отметке и оценил ситуацию – Джо интенсивно размахивал руками, даже дурачился, скаля зубы. Через пять секунд все попытки голкипера сбить Пирло с толку превратились в посмешище - мяч легкой дугой опустился на то место, где мгновением ранее стоял Харт. Панёнка!

На такое способны либо безумцы, либо гении – Андреа поступил нестандартно и его хладнокровие передалось футболистам. Причем мгновенно – Эшли Янг "зарядил" в перекладину. "В момент удара я увидел, что голкипер делает странные движения. Так что я просто подождал, как он в очередной раз дернется - и пробил. Хотел, чтобы после моего удара Англия начала нервничать. Фактически так и получилось - Эшли Янг бил после меня и попал в перекладину ", – объяснил наш герой.

Более того - Антонио Ночерино повел в счете, а Эшли Коул не перехитрил Буффона (представитель "Челси" совершил краткий разбег и нанес бездарный удар, хотя за месяц до этого не подвел в "лотерее" против "Баварии" в финале ЛЧ). Последний штрих поставил Алессандро Диаманти, однако главным ньюзмейкером вечера был однозначно Пирло.

Многие думали, что Андреа так сделал специально, впрочем, впоследствии игрок раскрыл все карты:

"Я решил это в последний момент; когда я смотрел на Харта, у меня в голове разыгрывалась тысяча сценариев. Я уже начал разбег, но все еще не знал, как поведу себя. Вдруг мне пришло в голову, что единственное правильное решение, чтобы повысить вероятность гола, это сделать "черпачок". Никакого эксгибиционизма, он мне вообще не присущ.

Так называемые эксперты видели скрытые знаки, сильное желание реванша, говорили, что мой жест был тщательно отрепетирован между матчами. Между прочим, в последние дни чемпионата Европы мы практически не тренировались (постоянные поездки между Польшей и Украиной вымотали нас и отобрали кучу времени), но неужели можно заранее спланировать такую ситуацию?

Для этого нужно быть Тотти – либо ясновидцем, либо дураком. Никто не знал, как я забью этот мяч. Я сам этого не знал. Наверное, таким объяснением я кого-то разочарую, а кто-то решит, что я лгу, но я ударил по мячу из чистого расчета, на тот момент это было наименее опасным и верным решением. Самым продуктивным, как говорится.

И, конечно, в понимании всех зрителей это было прекрасным способом обыграть соперника, имевшего преимущество, превратить поражение в победу, вылет из четвертьфинала в проход в полуфинал – однако все решалось буквально в секунды. Мои друзья были поражены и хотели разъяснений. Сначала они хвалили меня, а потом все как один задавали один и тот же вопрос: "Андреа, ты что сошел с ума?".

Пирло стал автором выдающегося эпизода, который не только деморализовал, но и вдохновил. На послематчевой пресс-конференции Рой Ходжсон признал: "Те хладнокровие и расчет, с которыми Пирло пробил одиннадцатиметровый, они либо есть, либо их нет. На тренировках такому не научишь".

Италия одолела Англию не столько по цифрам на табло - Андреа выиграл это сражение своим смелым и блестящим пенальти. Это очень редко, поэтому особенно, когда случается. Такие игроки, как Пирло, встречаются еще реже.

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В статье: Англия Италия Андреа Пирло Евро-2012
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.