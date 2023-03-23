Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии

Андреа Пирло считается одним из самых гениальных футболистов всех времен. Мало кто будет спорить с такой оценкой - будучи игроком итальянец поражал феноменальным видением поля и мог одним точным движением изменить ход матча. Маэстро филигранно дирижировал оркестром и, без преувеличения, ставил самые виртуозные партии в мире.

Готовы поспорить - если бы "скуадра адзурра" выиграла Евро-2012, то награду лучшего игрока получил бы Пирло. Впрочем, история пошла по другому пути - Испания устроила разгром на НСК "Олимпийский", поэтому приз забрал Андрес Иньеста, еще один волшебник мяча.

В то же время, никто и ничто не может бросить тень на Андреа - он выдал отличный турнир, а в четвертьфинале против Англии просто прибил соперника. Казалось бы, чем – пенальти.

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Чезаре Пранделли клялся, что взял бы Пирло в любой форме, однако накануне поездки в Украину и Польшу не было никаких оснований сомневаться в квалификации легенды. За несколько недель до Евро Андреа отпраздновал 33-летие и встретил его в очень хорошем настроении - несмотря на тяжелое прощание с "Миланом", центрхав безболезненно влился в "Ювентус" и провел очередной отличный сезон. 3 гола, 14 ассистов, финал Кубка Италии и Скудетто – согласитесь, блестящие показатели.

Мастер-класс продолжился на чемпионате Европы - "скуадра адзурра" долго запрягала (зафиксировала две ничьи с Испанией и Хорватией), однако во всех трех групповых поединках Пирло порадовал результативными действиями. Ассист на Антонио Ди Натале, штрафной против Хорватии и еще одна передача, которая заложила фундамент победы над Ирландией – фактически полузащитник и обеспечил попадание в плей-офф.

А дальше – четвертьфинал с Англией. Британцы возглавили квартет D, хотя добились этого не слишком уверенно - были ничья с Францией (1:1), нервный обыгрыш Швеции (3:2) и тот же скандал имени Марко Девича-Джона Терри (1:0). Оперируя звездами мирового класса, Рой Ходжсон избрал осторожный стиль и, как бы это ни парадоксально ни звучало, выглядел большим итальянцем, чем сами итальянцы - взвешенно и скромно впереди. Это понятно - "три льва" устали от постоянного давления, чрезмерных ожиданий публики, боялись допустить ошибку и отталкивались от оппонента.

Команды обменялись остротой на старте встречи, повторили процедуру во втором тайме, но Италия диктовала собственные условия, к тому же почти без сопротивления. На это указывают разнообразные статистические детали – например, подопечные Пранделли совершили вдвое больше пасов (1003/552) и чаще угрожали Джо Харту (20 ударов в створ против 4-х).

Пирло даже сожалел по этому поводу - мол, вопрос полуфинальной путевки с такой Англией нужно было решить гораздо раньше: "Англия ничего не создавала, просто пыталась удержать счет 0:0 и дотянуть до пенальти. Мы контролировали игру и до последнего пытались одержать победу. В такой манере англичане играли всю групповую стадию, так что их сугубо оборонный футбол не стал для нас прозрением. Жаль, что мы их не дожали за 120 минут, потратили столько энергии и не использовали кучу моментов".

Было бы справедливо, если бы Англия прошла с помощью серии пенальти? Наверное, нет. Символично, что сборная наступила на давние грабли и расклеилась после перформанса Андреа. Хотя, на минуточку, именно "три льва" владели инициативой - Балотелли и Джеррард пробили в тот же угол, Монтоливо запустил мяч мимо ворот, а Уэйн Руни не оставил Джанлуиджи Буффону никаких шансов. Вот ваш момент, не ошибайтесь и полуфинал в кармане! Но нет.

Андреа направился к одиннадцатиметровой отметке и оценил ситуацию – Джо интенсивно размахивал руками, даже дурачился, скаля зубы. Через пять секунд все попытки голкипера сбить Пирло с толку превратились в посмешище - мяч легкой дугой опустился на то место, где мгновением ранее стоял Харт. Панёнка!

На такое способны либо безумцы, либо гении – Андреа поступил нестандартно и его хладнокровие передалось футболистам. Причем мгновенно – Эшли Янг "зарядил" в перекладину. "В момент удара я увидел, что голкипер делает странные движения. Так что я просто подождал, как он в очередной раз дернется - и пробил. Хотел, чтобы после моего удара Англия начала нервничать. Фактически так и получилось - Эшли Янг бил после меня и попал в перекладину ", – объяснил наш герой.

Более того - Антонио Ночерино повел в счете, а Эшли Коул не перехитрил Буффона (представитель "Челси" совершил краткий разбег и нанес бездарный удар, хотя за месяц до этого не подвел в "лотерее" против "Баварии" в финале ЛЧ). Последний штрих поставил Алессандро Диаманти, однако главным ньюзмейкером вечера был однозначно Пирло.

Многие думали, что Андреа так сделал специально, впрочем, впоследствии игрок раскрыл все карты:

"Я решил это в последний момент; когда я смотрел на Харта, у меня в голове разыгрывалась тысяча сценариев. Я уже начал разбег, но все еще не знал, как поведу себя. Вдруг мне пришло в голову, что единственное правильное решение, чтобы повысить вероятность гола, это сделать "черпачок". Никакого эксгибиционизма, он мне вообще не присущ. Так называемые эксперты видели скрытые знаки, сильное желание реванша, говорили, что мой жест был тщательно отрепетирован между матчами. Между прочим, в последние дни чемпионата Европы мы практически не тренировались (постоянные поездки между Польшей и Украиной вымотали нас и отобрали кучу времени), но неужели можно заранее спланировать такую ситуацию? Для этого нужно быть Тотти – либо ясновидцем, либо дураком. Никто не знал, как я забью этот мяч. Я сам этого не знал. Наверное, таким объяснением я кого-то разочарую, а кто-то решит, что я лгу, но я ударил по мячу из чистого расчета, на тот момент это было наименее опасным и верным решением. Самым продуктивным, как говорится. И, конечно, в понимании всех зрителей это было прекрасным способом обыграть соперника, имевшего преимущество, превратить поражение в победу, вылет из четвертьфинала в проход в полуфинал – однако все решалось буквально в секунды. Мои друзья были поражены и хотели разъяснений. Сначала они хвалили меня, а потом все как один задавали один и тот же вопрос: "Андреа, ты что сошел с ума?".

Пирло стал автором выдающегося эпизода, который не только деморализовал, но и вдохновил. На послематчевой пресс-конференции Рой Ходжсон признал: "Те хладнокровие и расчет, с которыми Пирло пробил одиннадцатиметровый, они либо есть, либо их нет. На тренировках такому не научишь".

Италия одолела Англию не столько по цифрам на табло - Андреа выиграл это сражение своим смелым и блестящим пенальти. Это очень редко, поэтому особенно, когда случается. Такие игроки, как Пирло, встречаются еще реже.