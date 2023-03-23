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Италия – Англия. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок отборочного раунда чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
С командой Гарета Саутгейта подопечные Руслана Ротаня сыграют уже в это воскресенье, матч "трех львов" против Италии – хороший повод взглянуть на соперника. Будет ли ремейк финала ЕВРО-2020 с точки зрения интриги и накала? Как собираются действовать команды – осторожно или бодро? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 23 марта – в 21:35 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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