MEGOGO не будет показывать матчи сборной Беларуси в отборе на Евро-2024

MEGOGO не будет транслировать матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года с участием сборной Беларуси. Об этом медиасервис сообщил в своем Instagram.

"Матчи, где играет Беларусь мы не показываем", - ответила пресс-служба компании в комментариях под постом.

Отметим, что сборная Белоруссии оказалась в группе I. Ее соперниками будут: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

Все остальные матчи отборочного раунда будут показаны на MEGOGO в прямом эфире.