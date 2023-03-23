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MEGOGO не будет показывать матчи сборной Беларуси в отборе на Евро-2024
Все остальные матчи будут в прямом эфире
Фото: MegogoUA
MEGOGO не будет транслировать матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года с участием сборной Беларуси. Об этом медиасервис сообщил в своем Instagram.
"Матчи, где играет Беларусь мы не показываем", - ответила пресс-служба компании в комментариях под постом.
Отметим, что сборная Белоруссии оказалась в группе I. Ее соперниками будут: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.
Все остальные матчи отборочного раунда будут показаны на MEGOGO в прямом эфире.
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