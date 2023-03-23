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Казахстан - Словения: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартует отбор на Евро-2024
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
Казахстан осенью 2022-го завоевал путевку во второй дивизион Лиги наций УЕФА и желает закрепить свой турнирный успех в отборе на Евро-2024. Топовых сборных у них в группе нет, потому в теории все возможно. Первым соперником будет Словения, которая в квалификации на ЧМ-2022 финишировала только четвертой в отборочной группе.
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Отбор на Евро-2024
23 марта. Начало в 17:00
Казахстан - Словения
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