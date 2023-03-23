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Италия - Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024
Италия - Англия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сам по себе этот матч интересен – здесь встречаются две топ-сборные Европы и мира. А дополнительную пикантность добавляет тот факт, что это еще и соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024. Более того, Англия – наш следующий соперник. Можно оценить силу будущего противника, а также подумать над турнирными раскладами с учетом результатов конкурентов.
Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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23 марта. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Первый тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
Италия - Англия
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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