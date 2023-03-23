Италия - Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024

Сам по себе этот матч интересен – здесь встречаются две топ-сборные Европы и мира. А дополнительную пикантность добавляет тот факт, что это еще и соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024. Более того, Англия – наш следующий соперник. Можно оценить силу будущего противника, а также подумать над турнирными раскладами с учетом результатов конкурентов.

Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

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23 марта. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Первый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

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