Украинский интерес относительно плей-офф. Дания - Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024

Дания и Финляндия – неплохие сборные. Они встречались между собой на Евро-2020, но и в целом в последнее время сильно прогрессируют. Так что матч будет интересный. А учитывая украинский интерес – еще более интересный. Финляндия – это сборная, которая опережает Украину в рейтинге претендентов на место в плей-офф Лиги наций, так что результаты ее матчей важны. Напомним, что нужна победа финнов.

Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

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Отбор к Евро-2024. Группа H. 1-й тур

23 марта. Паркен, Копенгаген

Арбитр – Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция – Megogo