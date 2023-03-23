ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Босния и Герцеговина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024
Босния и Герцеговина - Исландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/EdDzeko
Еще один матч, который важен для Украины с точки зрения борьбы за место в плей-офф Лиги наций. Босния и Герцеговина опережают Украину в списке претендентов на плей-офф, поэтому нашей сборной выгодно, чтобы боснийцы вышли на Евро-2024 через группу. Поэтому выгодно болеть за победу Боснии и Герцеговину.
Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Отбор к Евро-2024. 23.03.2023
Босния и Герцеговина 21:45 Исландия
Популярное сейчас
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО