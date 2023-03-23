Босния и Герцеговина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024

Еще один матч, который важен для Украины с точки зрения борьбы за место в плей-офф Лиги наций. Босния и Герцеговина опережают Украину в списке претендентов на плей-офф, поэтому нашей сборной выгодно, чтобы боснийцы вышли на Евро-2024 через группу. Поэтому выгодно болеть за победу Боснии и Герцеговину.

Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

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Отбор к Евро-2024. 23.03.2023

Босния и Герцеговина 21:45 Исландия