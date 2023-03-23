Отбор к Евро-2024. Группа H, 1-й тур

Астана Арена, Астана

Казахстан – Словения 1:2

Голы: Самородов 24 – Брекало 47, Випотник 78

Сборная Словении начала отбор к Евро-2024 с трудовой победы в Астане. Перелёт длиной в четыре тысячи километров, искусственный газон "Астана Арена" и явная недооценка хозяев создали немало проблем коллективу Матьяжа Кека. Но ударный второй тайм позволил перевернуть ход встречи и набрать три очка.

В первой половине встречи гости практически не угрожали воротам Шацкого. Брекало, вынужденно появившийся на поле из-за травмы Блажича, в дебюте пробивал головой после стандарта. Удар Целара после розыгрыша штрафного принял на себя защитник. С игры же в первые 45 минут был создан лишь один полумомент. Редкий удачный проход Вербича левым флангом закончился подачей на Целара, но центрфорвард головой пробил прямо по центру.

Казахи же забили с единственного удара до перерыва. Вороговский провёл несколько слаломных проходов левым краем, и один из них закончился голом. Долговязый Вороговский накрутил оппонента на краю штрафной, подал на Самородова, а тот с ближней штанги головой пробил прямо в девятку. Без шансов для Облака. Большую же часть времени хозяева дисциплинированно оборонялись и не давали соперникам приближаться к своей коробке.

После перерыва Словения предложила совсем другой темп игры. И казахи постепенно стали не успевать. Хотя с ранним ответным голом гостям немного повезло. Брекало уже на 47-й минуте с корнера отправил мяч с верхний угол. К середине второй половины казахи заметно стали подсаживаться физически, в то время как гости провели пару удачных замен – Ловрич за 20 минут создал в разы больше угрозы, чем Вербич за час с небольшим. А молодой форвард Жан Випотник и вовсе принёс результат.

Ловрич выдал две классные разрезающие передачи, одна из которых обязана была заканчиваться забитым мячом. Но Зайц затянул с ударом, позволив Быстрову себя догнать. Но Быстров был не у дел, когда Стоянович прорвался по центру, через полполя забросил на Випотника, и тот слёту заколотил мяч в верхний угол в лучших традициях Робина ван Перси. 1:2. Словенцы с боями добывают три пункта.

Казахстан: Шацкий – Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Быстров (Ерланов, 79), Вороговский – Оразов, Тагыберген, Дарабаев (Бейсебеков, 79), Самородов (Исламхан, 62) – Аймбетов (Зайнутдинов, 62)

Словения: Облак – Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46) – Стоянович, Гнезда-Черин, Станкович, Вербич (Ловрич, 70) – Целар (Випотник, 70), Шешко

Предупреждения: Быстров 55, Оразов 66 – Стоянович 45+1