Франция - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Первый тур отбора к Евро-2024 дарит несколько топ-матчей. Сначала произошло супер-противостояние между Италией и Англией, и вот сейчас матч между Нидерландами и Францией. Бесспорные фавориты своей группы оспорят право уже на старте кампании вырваться вперед.

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Матч первого тура в группе В состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на ресурсе MEGOGO. Вернее, на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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В каких странах еще покажут матч Франция – Нидерланды?