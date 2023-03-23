ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Франция - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - La Liga
Первый тур отбора к Евро-2024 дарит несколько топ-матчей. Сначала произошло супер-противостояние между Италией и Англией, и вот сейчас матч между Нидерландами и Францией. Бесспорные фавориты своей группы оспорят право уже на старте кампании вырваться вперед.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч первого тура в группе В состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на ресурсе MEGOGO. Вернее, на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не сможете посмотреть видеотрансляцию поединка, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
- Бельгия – Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада – DAZN;
- Хорватия – Sportklub 7 Croatia;
- Чехия – Sport 1 CZ/SK;
- Франция – TF1, Molotov, TF1 Live;
- Нидерланды – NPO 3/Zapp, NPO Start;
- Польша – Polsat Sport, Polsat Box Go.
Популярное сейчас
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
- "Разворачивают батарею быстрее наших". В США отметили большие успехи украинцев в освоении Patriot
- Сборная Украины все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО