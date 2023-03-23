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Кейн, Грилиш и Сака против Берарди, Ретеги и Пеллегрини. Составы на матч отбора Евро-2024 Италия - Англия
Матчи в которых решится первое место?
Faisal HQ / Автор неизвестен
Стали известны составы команд на матч отбора к Евро-2024 Италия - Англия. Встреча начнется в 21:45.
Состав Италии:
- 1 Доннарума
- 2 Ди Лоренцо
- 3 Толои
- 15 Ачерби
- 4 Спинаццола
- 18 Барелла
- 8 Жоржиньо
- 6 Верратти
- 11 Берарди
- 19 Ретеги
- 10 Пеллегрини
Состав Англии:
- 1 Пикфорд
- 2 Уокер
- 5 Стоунз
- 6 Магуайр
- 3 Шоу
- 8 Филлипс
- 4 Райс
- 10 Беллингем
- 7 Сака
- 9 Кейн
- 11 Грилиш
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