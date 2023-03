Роналду побил рекорд по количеству международных матчей – у нападающего 197 поединков за сборную

Криштиану Роналду вышел в старте сборной Португалии на матч квалификации Евро-2024 против сборной Лихтенштейна. Поединок стал для форварда 197-м в международной карьере.

Он обошел по этому показателю игрока сборной ОАЭ Бадера Аль-Мутава и стал футболистом с самым большим количеством матчей за сборные в истории.

Напомним, что Криштиану также является лучшим бомбардиром в истории сборных. У португальца 118 голов на международном уровне.

Следующий матч Португалия сыграет с Люксембургом 26-го марта.

