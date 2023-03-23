Украина присматривается. Италия – Англия 1:2. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Топ-матч квалификации к Евро-2024. Сразу в первом туре группы С встретились между собой европейские гранды – Италия против Англии. Этот матч интересен еще и тем, что касается сборной Украины. А ведь именно в компании с этими командами находится сборная Украины. Бороться надо смело.

Англия имела преимущество в ходе матча, вела со счётом 2:0, но затем один гол Италия отыграла. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.

Отбор к Евро-2024. Группа С. Первый тур

Италия - Англия 1:2

Голы: Ретеги 56 - Райс 13, Кейн 44

Гол Райса

Гол Кейна

Гол Ретеги