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Украина присматривается. Италия – Англия 1:2. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Италия - Англия ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-матч квалификации к Евро-2024. Сразу в первом туре группы С встретились между собой европейские гранды – Италия против Англии. Этот матч интересен еще и тем, что касается сборной Украины. А ведь именно в компании с этими командами находится сборная Украины. Бороться надо смело.
Англия имела преимущество в ходе матча, вела со счётом 2:0, но затем один гол Италия отыграла. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.
Отбор к Евро-2024. Группа С. Первый тур
Италия - Англия 1:2
Голы: Ретеги 56 - Райс 13, Кейн 44
Гол Райса
Гол Кейна
Гол Ретеги
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