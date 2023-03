Роналду дважды поразил ворота Лихтенштейна. Он забивает за сборную уже 20 лет кряду

Криштиану Роналду дважды забил в ворота Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2024. Таким образом нападающий сборной Португалии забивает уже 20 лет подряд.

Примечательно, что Роналду начал свои выступления за сборную чуть меньше 20 лет назад – в августе 2003-го. С тех пор ни один календарный год не обходился без гола Криштиану в составе сборной Португалии.

Отметим, что сегодня он также побил рекорд по количеству матчей за сборные. Он сыграл 197 поединков за сборную Португалии и обошел по этому показателю игрока сборной ОАЭ Бадера Аль-Мутава.

Напомним, что Криштиану также является лучшим бомбардиром в истории сборных. После матча с Лихтенштейном у португальца 120 голов на международном уровне.

