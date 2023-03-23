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Роналду дважды поразил ворота Лихтенштейна. Он забивает за сборную уже 20 лет кряду
Португалец забивает с 2003-го
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду дважды забил в ворота Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2024. Таким образом нападающий сборной Португалии забивает уже 20 лет подряд.
Примечательно, что Роналду начал свои выступления за сборную чуть меньше 20 лет назад – в августе 2003-го. С тех пор ни один календарный год не обходился без гола Криштиану в составе сборной Португалии.
Отметим, что сегодня он также побил рекорд по количеству матчей за сборные. Он сыграл 197 поединков за сборную Португалии и обошел по этому показателю игрока сборной ОАЭ Бадера Аль-Мутава.
Напомним, что Криштиану также является лучшим бомбардиром в истории сборных. После матча с Лихтенштейном у португальца 120 голов на международном уровне.
Cristiano Ronaldo has now scored for Portugal in each of the last TWENTY years:— Squawka (@Squawka) March 23, 2023
◉ 2004
◉ 2005
◉ 2006
◉ 2007
◉ 2008
◉ 2009
◉ 2010
◉ 2011
◉ 2012
◉ 2013
◉ 2014
◉ 2015
◉ 2016
◉ 2017
◉ 2018
◉ 2019
◉ 2020
◉ 2021
◉ 2022
◉ 2023
Perfect way to celebrate a record. ???????? pic.twitter.com/LSbx9uqcIS
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