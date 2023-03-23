Отбор на ЧЕ. Роналду дважды забил Лихтенштейну, провал Словакии, неожиданно яркая Босния и Герцеговина

Здесь без малейших неожиданностей. Одна из сильнейших сборных Европы разгромила одну из слабейших.

Лихтенштейн боролся изо всех своих скромных сил, сравнительно успешно справлялся с финтами португальцев, но его подвела позиционная работа - гости проигрывали отскоки, и именно так отличились Канселу и Бернарду Силва.

Ну, а во втором тайме красно-синие ко всему устали, и Роналду начал улучшать свой "международный" рекорд. 38-летний форвард забил сперва с пенальти, а затем со штрафного - и теперь у него 120 голов за сборную.

Учитывая, что дальше по календарю у "Селессау" Люксембург, у Криша будут шансы уже на днях забить еще. Ну, а по Лихтенштейну никаких рефлексий. Это просто любители, почему-то оказавшиеся среди профи.

Cristiano Ronaldo has scored a goal for Portugal every year since 2004.



That's TWENTY years in a row.



Incredible longevity ???? pic.twitter.com/lkwezuZ3yK — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2023

Отбор на ЧЕ, группа J. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия - Лихтенштейн - 4:0

Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51 (с пенальти), 63

Португалия: Патрисиу - Канселу, Данилу (Рубен Невеш, 67), Рубен Диаш, Иньясиу, Геррейру - Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 90), Палинья, Бернарду Силва (Витинья, 79) - Роналду (Рамуш, 78), Жоау Феликс (Рафаэл Леау, 67)

Лихтенштейн: Бюхель - Сандро Вольфингер (Йылдиз, 80), Малин (Люхингер, 38), Трабер, Холер, Майер (Фабио Вольфингер, 60) - Фроммельт, Визер, Хаслер - Гасснер (Лоренц, 60), Зеле (Бек, 80)

Самый скучный матч группы. Словакия играла слишком медленно, предсказуемо и безыдейно, чтобы взломать оборону Люксембурга, который приехал сугубо обороняться.

Толковых контратак у гостей не припомнить; пару раз Жерсон Родригес выбегал один в один, но все время принимал плохие решения.

Словаки параллельно только забрасывали штрафную Люксембурга навесами, но там 33-летний Максим Шано снимал практически все. Лишь дважды хозяева реально могли забить, и оба момента упустили дебютант словаков Польевка - он и ногой мяч в ворота не добил после сэйва Мориса, и головой подачу с левого фланга не замкнул.

Словацкие фаны в гневе, и их легко понять - еще хуже отбор начаться просто не мог. Ну, а Люксембург надо поздравить - для сборной его статуса он добыл очень солидный результат.

Me after enduring 90 minutes of Slovakia vs Luxembourg. pic.twitter.com/9u52cjgUXu — Slovak Football ???????? (@slovak_football) March 23, 2023

Отбор на ЧЕ, группа J. Трнава. "Стадион Антона Малатинского"

Словакия - Люксембург - 0:0

Словакия: Дубравка - Пекарик (Томич, 82), Дьомбер, Шатка, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 80) - Суслов, Польевка, Хараслин

Люксембург: Морис - Бонерт (Рупиль, 84), Жерсон, Шано, Олесен (Венсан Тилль, 64), Пинто - Боржес (Янс, 63), Баррейро, Мартинс, Жерсон Родригес - Синани (Себастьян Тилль, 84)

Предупреждения: Жерсон, 57, Янс, 90+3

Неожиданно легкая победа босняков над Исландией, которая после смены поколений даже фрагментарно не напоминает команду, выходившую из группы на Евро-2016.

Козырем Боснии стал юный правый бек Амар Дедич из "Зальцбурга" - он просто разорвал свой фланг; вся острота у балканцев шла через него. Ну, а в центре в отсутствие Джеко роль лидера взял на себя Крунич из "Милана".

Раде сегодня дважды оказывался первым на мяче в штрафной после передач с правого фланга - и это его первый дубль за 10 лет во всех турнирах!

Также отмечаем, что гол Дедича во втором тайме стал для 20-летнего таланта дебютным в главной сборной Боснии и Герцеговины. Такой вот историчный вышел матч.

Amar Dedić!! 3-0 ⚽️???????? Spectacular goal tops off some performance ???? pic.twitter.com/zSKZqznQzR — BH Live ???????? (@BHlive_official) March 23, 2023

Исландия? Ее просто не было на поле, тихий ужас. Ну, а босняки попробуют навязать португальцам борьбу по крайней мере в очных матчах; если еще и Джеко выйдет, эта команда станет еще опаснее.

Отбор на ЧЕ, группа J. Зеница. "Билино Поле"

Босния и Герцеговина - Исландия - 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Миличевич, Саничанин - Дедич (Хаджикадунич, 72), Хаджиахметович (Прчич, 72), Таирович (Цимирот, 82), Крунич, Газибегович - Превляк (Кодро, 67), Демирович (Билбия, 82)

Исландия: Рунарссон - Палссон, Магнуссон, Гретарссон, Олафссон - А. Сигурдссон (Андерсон, 67), Траустасон (Тордарсон, 83), Харальдссон, Торстейнссон (Элертссон, 67) - Финнбогасон (Гудйонсен, 83), Гудмундссон

Предупреждения: Таирович, 45+4, Дедич, 64 - Харальдссон, 17, Палссон, 19, Гудмундссон, 45+4