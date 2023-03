Отбор на ЧЕ. Роналду дважды забил Лихтенштейну, провал Словакии, неожиданно яркая Босния и Герцеговина

Здесь без малейших неожиданностей. Одна из сильнейших сборных Европы разгромила одну из слабейших.

Лихтенштейн боролся изо всех своих скромных сил, сравнительно успешно справлялся с финтами португальцев, но его подвела позиционная работа - гости проигрывали отскоки, и именно так отличились Канселу и Бернарду Силва.

Ну, а во втором тайме красно-синие ко всему устали, и Роналду начал улучшать свой "международный" рекорд. 38-летний форвард забил сперва с пенальти, а затем со штрафного - и теперь у него 120 голов за сборную.

Учитывая, что дальше по календарю у "Селессау" Люксембург, у Криша будут шансы уже на днях забить еще. Ну, а по Лихтенштейну никаких рефлексий. Это просто любители, почему-то оказавшиеся среди профи.

Cristiano Ronaldo has scored a goal for Portugal every year since 2004.



That's TWENTY years in a row.



Incredible longevity ???? pic.twitter.com/lkwezuZ3yK