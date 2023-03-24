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Лидеры вместе с англичанами. ВИДЕО, как Северная Македония обыграла Мальту
О втором матче в группе С
фото - Getty Images
Матч между Италией и Англией отодвинул на второй план другой поединок первого тура в группе С, где присутствует и сборная Украины. Между тем именно Северная Македония, принимавшая Мальту, выглядит основным конкурентом сине-желтых в борьбе за третье место (напомним, что оно оставляет шанс на выход на Евро через Лигу Наций).
Понятно, что Северная Македония сейчас строит игру через главную звезду – Элифа Элмаса из "Наполи", который пока проводит свой лучший сезон в Италии (на его счету уже 6 голов в 26 матчах). Вингер часто брал игру на себя, пытался извлечь выгоду за счет индивидуальной техники, но пока у мальтийцев были свежие ноги, им в целом удавалось успешно отбиваться от атак хозяев поля.
Но на 66-й минуте счет все-таки был открыт: Элмас сыграл максимально просто – пробил сходу с линии штрафной после скидки Миовски и попал в нижний угол. Очень скоро Дарко Чурлинов, в карьере которого было несколько клубов Бундеслиги, а сейчас он играет за "Бернли" в Чемпионшипе, удвоил преимущество – обыграл защитника и пробил в ближний угол.
Впрочем, спокойной победа Северной Македонии не получилась. Одна из редких атак Мальты завершилась тем, что Янник буквально затолкал мяч в ворота. А уже в компенсированное арбитром время островитяне организовали навалу, однако класса, чтобы нанести решающий удар, им так и не хватило.
После первого тура Северная Македония имеет те же показатели, что и Англия – у обоих по три очка с разницей забитых и пропущенных 2:1.
Отбор к Евро 2024. Группа С. Первый тур
23 марта. Скопье. Арена Тоше Проэски
Северная Македония – Мальта 2:1
Голы: Элмас 66, Чурлинов 72 – Янник 85
Северная Македония: Димитриевский – С.Ристовски, Велковски (Чурлинов 58), Муслиу, Алиоски (Ашковски 78) – Атанасов, Зайков (Ристевски 90+2) – Элмас, Бардхи, Трайковски (Несторовски 58) – Миовски (М.Ристовски 78)
Мальта: Бонелло – Аппап, Борг, Атард – Дж.Мбонг, Гуиламье, Кристенсен (Янник 77), Камензули (Корбалан 77) – Теума (Пайбер 84), Сатариано (Джонс 84), П.Мбонг (Димех 6)
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