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Роналду: Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную
Португалец поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в матче квалификации Евро-2024. В этой игре он оформил дубль, а также установил мировой рекорд по количеству поединков на уровне сборных.
"Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особом для меня стадионе.
Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную, – написал Роналду на своей странице в Instagram.
После первого тура национальная команда Португалии лидирует в группе J с 3 очками.
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