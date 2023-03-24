Роналду: Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в матче квалификации Евро-2024. В этой игре он оформил дубль, а также установил мировой рекорд по количеству поединков на уровне сборных.

"Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особом для меня стадионе. Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную, – написал Роналду на своей странице в Instagram.

После первого тура национальная команда Португалии лидирует в группе J с 3 очками.