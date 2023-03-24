Саутгейт: Англия показала два разных тайма в матче с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Италией (2:1) в рамках отбора на Евро-2024.

"Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч. В начале второго тайма мы приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок.

После того, как мы остались вдесятером, нам удалось сохранить единство. Мы боролись, страдали, а затем одержали историческую победу. Теперь нам нужно подумать о следующей игре с Украиной. Это будет сложная игра, потому что они приедут более отдохнувшими: они не играли сегодня вечером. Нам понадобится поддержка наших болельщиков на "Уэмбли".

Рекорд Кейна? Он был экстраординарным игроком. Побить рекорд в таких условиях демонстрирует всю его психологическую силу. Это действительно исключительное достижение. Игроки поддерживали его и это реакция как на рекорд, так и на то, что ему пришлось пройти в Катаре", - сказал Саутгейт.