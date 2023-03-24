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Саутгейт: Англия показала два разных тайма в матче с Италией
Наставник "трех львов" - о победе над итальянцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Италией (2:1) в рамках отбора на Евро-2024.
"Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч. В начале второго тайма мы приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок.
После того, как мы остались вдесятером, нам удалось сохранить единство. Мы боролись, страдали, а затем одержали историческую победу. Теперь нам нужно подумать о следующей игре с Украиной. Это будет сложная игра, потому что они приедут более отдохнувшими: они не играли сегодня вечером. Нам понадобится поддержка наших болельщиков на "Уэмбли".
Рекорд Кейна? Он был экстраординарным игроком. Побить рекорд в таких условиях демонстрирует всю его психологическую силу. Это действительно исключительное достижение. Игроки поддерживали его и это реакция как на рекорд, так и на то, что ему пришлось пройти в Катаре", - сказал Саутгейт.
Напомним, матч Англия – Украина состоится 26 марта и начнется в 19:00.
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