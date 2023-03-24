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Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
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Liverpool Echo
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации ЕВРО-2024 между сборными Англии и Украины.
Гарет Саутгейт и его команда примут украинскую национальную сборную на "Уэмбли" в рамках 1-го тура отборочного раунда чемпионата Европы. Добьются ли "сине-желтые" результата в столице Великой Британии? Кто выйдет на поле с первых минут, а кто усилит игру с замены? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 марта – в 18:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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