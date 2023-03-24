Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации ЕВРО-2024 между сборными Англии и Украины.

Гарет Саутгейт и его команда примут украинскую национальную сборную на "Уэмбли" в рамках 1-го тура отборочного раунда чемпионата Европы. Добьются ли "сине-желтые" результата в столице Великой Британии? Кто выйдет на поле с первых минут, а кто усилит игру с замены? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 марта – в 18:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский