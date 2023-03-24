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Очередной топ-матч. Франция – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Франция - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Италия и Англия накануне открыли программу топ-матчей в квалификации к Евро-2024. Сейчас эту эстафету перенимают Франция и Нидерланды. Финалист и четвертьфиналист последнего чемпионата мира. Примечательно, что обе проиграли Аргентине и обе – в серии пенальти.
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Новая история начнется в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
Отбор к Евро-2024. Группа B. 1-й тур
24 марта. Стад-де-Франс, Сен-Деви
Арбитр – Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция – Megogo
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