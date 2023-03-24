Очередной топ-матч. Франция – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Италия и Англия накануне открыли программу топ-матчей в квалификации к Евро-2024. Сейчас эту эстафету перенимают Франция и Нидерланды. Финалист и четвертьфиналист последнего чемпионата мира. Примечательно, что обе проиграли Аргентине и обе – в серии пенальти.

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Новая история начнется в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Отбор к Евро-2024. Группа B. 1-й тур

24 марта. Стад-де-Франс, Сен-Деви

Франция – Нидерланды 21:45

Арбитр – Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция – Megogo