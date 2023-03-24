Чехия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Польша и Чехия не видят себя вне финальной части Евро-2024. Это команды с амбициями, поэтому их очный матч очень важен в плане распределения мест в турнирной таблице. Квалификационный этап быстротечен, поэтому нужно включаться с первых же туров.

Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, первый тур

24 марта, 21:45. "Фортуна Арена" (Прага)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 3