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Чехия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Чехия - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Польша и Чехия не видят себя вне финальной части Евро-2024. Это команды с амбициями, поэтому их очный матч очень важен в плане распределения мест в турнирной таблице. Квалификационный этап быстротечен, поэтому нужно включаться с первых же туров.
Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа E, первый тур
24 марта, 21:45. "Фортуна Арена" (Прага)
Чехия 21:45 Польша
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 3
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