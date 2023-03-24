С украинским интересом относительно плей-офф. Сербия - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро

Литва – дружественная для Украины страна в политико-социальном контексте, но на футбольном поле в данном конкретном случае выгоднее, если победит Сербия. Это повысит шансы Украины попасть в плей-офф Лиги наций.

Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

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Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур

Сербия 21:45 Литва

Прямая видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4