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С украинским интересом относительно плей-офф. Сербия - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-
Сербия - Литва: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FSSrbije
Литва – дружественная для Украины страна в политико-социальном контексте, но на футбольном поле в данном конкретном случае выгоднее, если победит Сербия. Это повысит шансы Украины попасть в плей-офф Лиги наций.
Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур
Сербия 21:45 Литва
Прямая видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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