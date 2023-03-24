ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
Все просто: нужно давить на Магуайра и чаще бить по воротам Пикфорда
Getty Images / Global Images Ukraine
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В воскресенье сборная Украины сыграет важный и долгожданный матч квалификации на ЕВРО-2024 против национальной команды Англии. Журналисты UA-Футбол в мельчайших деталях обсудили все, что нужно знать перед началом встречи.
- Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляцию матча отбора на чемпионат Европы ищите здесь
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:45 – Спарринг с "Брентфордом Б". Информация, которую можно из него извлечь;
06:00 – Выбираем голкипера и защитников на матч с Англией;
14:57 – Средняя линия: есть ли смысл что-то придумывать, если доступен надежный треугольник?
18:01 – Буяльский в сборной Украины: зачем, где, куда и как;
20:25 – По флангам вопросов почти не остается;
27:20 – Вечный вопрос: Довбик или Яремчук? Казалось бы, нужно выбирать Артема, но…;
30:22 – Наши итоги по стартовому составу + уточнения по тактике;
32:13 – Коноплянка приезжает в сборную Украины – способен ли он помочь?
36:22 – Еще одна "конотема" – есть ли место конспирологии в ситуации с травмой Ефима или это банальный miscommunication между клубом и сборной?
39:42 – Реброва, вообще-то, можно и не дождаться, а Ротаня, получается, взяли в заложники;
45:48 – Внезапно о замене Степаненко – а где вообще Игнатенко?
46:52 – Англия – Италия: анализ двух разных таймов в исполнении команды Саутгейта;
51:17 – Прогноз на воскресный матч;
54:50 – Астрологические штучки врываются в чат. Явный знак, что пора заканчивать;
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