Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина

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В воскресенье сборная Украины сыграет важный и долгожданный матч квалификации на ЕВРО-2024 против национальной команды Англии. Журналисты UA-Футбол в мельчайших деталях обсудили все, что нужно знать перед началом встречи.

Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляцию матча отбора на чемпионат Европы ищите здесь

Конопля (не) в сборной Украины. Три версии алогичных событий – почему Ефим сыграл за "Шахтер", но не поехал в Англию

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:45 – Спарринг с "Брентфордом Б". Информация, которую можно из него извлечь;

06:00 – Выбираем голкипера и защитников на матч с Англией;

14:57 – Средняя линия: есть ли смысл что-то придумывать, если доступен надежный треугольник?

18:01 – Буяльский в сборной Украины: зачем, где, куда и как;

20:25 – По флангам вопросов почти не остается;

27:20 – Вечный вопрос: Довбик или Яремчук? Казалось бы, нужно выбирать Артема, но…;

30:22 – Наши итоги по стартовому составу + уточнения по тактике;

32:13 – Коноплянка приезжает в сборную Украины – способен ли он помочь?

36:22 – Еще одна "конотема" – есть ли место конспирологии в ситуации с травмой Ефима или это банальный miscommunication между клубом и сборной?

39:42 – Реброва, вообще-то, можно и не дождаться, а Ротаня, получается, взяли в заложники;

45:48 – Внезапно о замене Степаненко – а где вообще Игнатенко?

46:52 – Англия – Италия: анализ двух разных таймов в исполнении команды Саутгейта;

51:17 – Прогноз на воскресный матч;

54:50 – Астрологические штучки врываются в чат. Явный знак, что пора заканчивать;