Англия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Национальная сборная Украины проведет свой первый поединок в рамках отбора на Евро-2024 на легендарном стадионе "Уэмбли", где встретится с одной из главных сил в мировом футболе - сборной Англии. Коллектив Гарета Саутгейта ранее на выезде одолел Италию (да, да, вот такая непростая группа у Украины), тем самым серьезно увеличив шансы на выход на будущий чемпионат Европы.

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"Сине-желтые" в 2023-м году сыграли лишь товарняк против молодежки "Брентфорда", после чего попытаются остановить столь грозного соперника. Сделать это придется под руководство Руслана Ротаня, который временно принял команда, пока идет поиск постоянного коуча. Ситуация непростая, однако надежа на чудо остается всегда.

Смотрите матч отбора на Евро-2024 в воскресенье, 26-го марта. Начало игры в 19:00. Матч можно будет увидеть на региональных телеканалах "Суспільне".

Помимо этого, игра будет доступна в интернете на медиа сервисе "Megogo".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Англія - Україна Смотреть трансляцию